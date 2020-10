Stasera in tv 1 ottobre, su Rai Movie il film drammatico "Oltre la notte" con Diane Kruger: la trama

01 ottobre 2020 a

Film drammatico in prima serata giovedì 1 ottobre su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre. Alle 21,10 andrà in onda "Oltre la notte", pellicola tedesca per la regia di Fatih Akin con Diane Kruger protagonista. La storia racconta la vita di Katja che crolla improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato dinamitardo. Gli amici e la famiglia cercano di darle il supporto di cui ha bisogno e Katja riesce ad andare avanti fino al giorno del funerale. Tuttavia, le lungaggini nella ricerca degli attentatori e le ragioni dietro la morte insensata dei suoi cari non rendono semplice il superamento del lutto, aprendo ferite e dubbi.

