Uomini e Donne, nuovo e simpatico corteggiatore per Gemma Galgani

A Uomini e Donne - la storica trasmissione del pomeriggio di Canale5 ideata e condotta da Maria De Filippi - nuovo e rampante corteggiatore per Gemma Galgani. Si chiama Franco, è di Forlì e racconta di essere dimagrito di 27 chili durante il lockdown essendosi innamorato proprio della storica partecipante della trasmissione. "

Sono qui per te, non mangiavo più. Se scrivo il tuo nome sul cellulare viene fuori un diamante" dice Franco, operaio in cassa integrazione, mandando Gemma in estasi mentre Tina Cipollari punzecchia il nuovo arrivato stupita che possa esserci qualcuno per la sua ormai storica "nemica".

