Grande Fratello Vip, è amore tra Massimiliano Morra e Guenda Goria? L'attore: "Fossi stato single sarebbe diverso" | VIDEO

Tempo di confidenze e segreti tra Massimiliano Morra e Guenda Goria all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il ritorno dell'attore dal "Cucurio" ha dato il via a un confronto schietto tra i due, che non nascondono l'attrazione reciproca. Tanto che la figlia di Maria Teresa Ruta svela a Massimiliano: "Fosse un'altra situazione sarebbe diverso", ha detto. Lui ha risposto subito: "E' una situazione complessa".

Massimiliano Morra ammette l'attrazione per Guenda Goria

"Stai un tantino più avanti di me", ha aggiunto ancora l'attore. "Sei una persona che mi piace, mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente", ha ammesso. La ragazza spiega poi come non abbia mai esternato il suo interesse in maniera palese per non mancare di rispetto alla fidanzata di Massimiliano "Non apro pensieri che non posso aprire", ha raccontato. Ma Massimiliano non ha chiuso del tutto la porta: "Se facessi qualcosa con te le mancherei di rispetto, se fossi stato single sarebbe stata completamente diversa la situazione", ha ribadito. Lunghi silenzi e sguardi profondi si alternano alle parole: "Non so che dire", è il commento finale di Guenda.



