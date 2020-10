Elisabetta Canalis, alto tasso erotico su Instagram. Intimo sexy e fisico perfetto, ma ci scappa l'incidente hot | VIDEO

01 ottobre 2020 a

Ormai la pagina Instagram di Elisabetta Canalis regala spesso e volentieri momenti bollenti ai followers dell'ex velina. Elisabetta infatti ha pubblicato un video in cui prima è avvolta da un asciugamano bianco, poi un seducente intimo in pizzo nero e alla fine un completino trasparente con camicia in seta; il tutto accompagnato da un fisico mozzafiato e un ballettino ad alto tasso di sensualità.

Elisabetta Canalis è sempre più scatenata, tanto che i più attenti, nell'ultima parte del video hanno notato i capezzoli della showgirl, per via del reggiseno decisamente trasparente. Fisico perfetto e addominali scolpiti, per Elisabetta il tempo sembra essersi davvero fermato.

