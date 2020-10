Diletta Leotta, sguardo sorridente e vestito che saluta l'autunno: ma il dècolletè è da urlo

01 ottobre 2020 a

Sguardo sereno, sorridente, dècolletè in bella vista e vestito con colori e sfumature autunnali. Diletta Leotta ha voluto così salutare la nuova stagione mandando in visibilio i suoi fan. La conduttrice Dazn ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare bellissima e molto naturale, in uno scatto che comunque evidenzia sempre le sue forme esplosive.

Per lei è un periodo d'oro con il ritorno del campionato di calcio di Serie A e soprattutto l'uscita del suo primo libro "Scegli di sorridere". Non mancano tuttavia pure le note stonate, come la continua polemica con Paola Ferrari, che non vede di buon occhio la sua costante ascesa nel panorama giornalistico nazionale.

