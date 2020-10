Beautiful, le anticipazioni dall'America: Steffy perde il controllo e minaccia tutti con un coltello

01 ottobre 2020 a

Nelle attuali puntate americane di Beautiful c'è una novità: Steffy Forrester - a causa di un incidente - deve ricorrere aglii antidolorifici e il suo personaggio si trasforma. Dalla difficoltà di gestire i postumi dell'incidente ad assumere le sembianze di una vera e propria “tossica di strada”, alla ricerca di dosi con tanto di coltello in tasca.

Il medico Finn (pronto a rinunciare a Steffy come paziente nella speranza di conoscerla sotto il piano personale) gli toglie la prescrizione dei medicinali e così la Forrester si fa recapitare una pillola con sostanze diverse che hanno un effetto devastante su di lei. Liam se ne accorge e, preoccupato per la figlia, porta via la piccola Kelly mandando su tutte le furie Steffy. Determinata a riaverla accusa Broke, Liam e Hope - ma poi anche Ridge - sino a estrarre un coltello perdendo il controllo.

