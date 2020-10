Musica, esce il doppio album di Paolo Conte dal titolo Concerti: edizione limitata

01 ottobre 2020 a

Esce domani Concerti, la ristampa in edizione limitata Crystal Clear Vinyl del primo leggendario album dal vivo di Paolo Conte. Due imperdibili lp per la prima volta pubblicati in vinile "cristallo" per valorizzare la qualità sonora originale. Ulteriore plus di questa ripubblicazione è la presenza della replica fedele (70x100) della locandina originale del concerto di Parigi. "Concerti" (Nar International / Btf) sarà disponibile online su Btf, Amazon, IBS, Mondadori e nei migliori negozi di dischi. Pubblicato originariamente nel 1985, questo doppio lp contiene 21 brani registrati dal vivo nel corso di una straordinaria tournée cominciata all’estero al Théâtre de la Ville di Parigi e conclusa in Italia tra i "tutto esaurito" del Teatro Alle Vigne di Lodi ed il Teatro Morlacchi di Perugia (20 giugno 1985).

