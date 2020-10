Chi Vuole Essere Milionario? stasera in tv su Canale5: Zafira a caccia del colpaccio

01 ottobre 2020 a

Torna stasera in tv, 1 ottobre e in prima serata su Canale5, il quiz show Chi vuol essere milionario? (ore 21,20), condotto come sempre da Gerry Scotti e ormai un classico della televisione.

Il quiz riparte con Zafira Mamudale, 27 anni, nata a Parigi ma con origini delle Mauritius. In Italia per ragioni di studio - era iscritta alla Statale di Milano - si è laureata in giurisprudenza e e ora lavora nel dipartimento legale di una società di ingegneria. Dopo aver risposto alla domanda sul significato del termine hipster, va caccia del milione partendo dal bottino già guadagnato di 30mila euro.

