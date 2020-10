Melissa Satta senza pace, ancora voci di crisi con il marito Kevin Prince Boateng

01 ottobre 2020 a

a

a

Ancora crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Dopo il riavvicinamento avvenuto nell'ultima estate, con il giocatore e l'ex velina che spesso e volentieri sono stati immortalati insieme in vacanza felici e sorridenti, secondo il settimanale "Oggi" i due starebbero vivendo nuovamente un periodo no. Le foto di coppia sono ormai una rarità e l'amore sembra essere davvero giunto al capolinea. Nei giorni scorsi Boateng è stato presentato come nuovo giocatore del Monza di Berlusconi e Galliani. Il giocatore ha sottolineato: "E' la sfida più grande della mia carriera". Intanto però per quanto concerne la vita privata le notizie non sono così esaltanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.