Stasera in tv, 1 ottobre, su Italia1 appuntamento con Chicago Med: anticipazioni

01 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 1 ottobre, su Italia1 torna l'appuntamento con la serie tv "Chicago Med" (ore 21,30). Vanno in scena gli episodi 19 e 20 della quarta stagione.

La trama; un ragazzo armato tiene in ostaggio l'intero Pronto Soccorso, perche' non vuole che il figlio che sta per nascere alla sua giovanissima compagna venga dato in adozione. Ma ci sono alcuni interventi che necessitano della Sala Operatoria. Tra questi, il padre di Connor e un bambino, entrambi a rischio di vita. Goodwin e' costretta a prendere una decisione difficile; Connor teme per la vita del padre, nonostante i turbolenti trascorsi.

