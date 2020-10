Stasera in tv 1 ottobre, su Rai3 il film vincitore di quattro Oscar "La forma dell'acqua": la trama

01 ottobre 2020 a

a

a

Film d'avventura e fantascienza nella prima serata di Rai3 di giovedì 1 ottobre. Alle 21,20 infatti andrà in onda "The shape of water - La forma dell'acqua", per la regia di Guillermo Del Toro e vincitore di quattro premi Oscar. Si tratta di una favolosa storia d’amore ambientata nell’America degli anni ’60 sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa è muta e lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio governativo. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, Elisa vede la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda scopre uno strano esperimento non classificato che riguarda un misterioso uomo anfibio conteso tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

