Belen Rodriguez sexy sul tetto, coccole social con Antonino Spinalbese: "Mi piace come mi vedi"

01 ottobre 2020 a

a

a

Ormai non si nascondono più. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano la loro storia e sembra proprio che vada a gonfie vele. L'hairstylist infatti ha pubblicato un post in cui compare Belen ufficializzando così la relazione con la showgirl argentina. Un video in bianco e nero che la mostra sexy come al solito sul tetto di un palazzo in bianco e nero. La didascalia è semplice e chiara: “Bambola”, scrive Spinalbese. La replica, sempre in spagnolo, della Rodriguez non si è fatta attendere: “Mi piace come mi vedi”. E così i fan sono andati in delirio, sempre più incuriositi per la nuova storia d'amore della conduttrice di "Tu Si Que Vales". In questi giorni Belen è con la sorella Cecilia in Puglia per realizzare uno shooting fotografico per una linea di costumi e tra l'altro ha pubblicato proprio mercoledì 30 settembre uno scatto mozzafiato che ha mandato in visibilio i suoi followers.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.