Stasera in tv 1 ottobre, su Rai1 doppio appuntamento con "Nero a metà": le anticipazioni

01 ottobre 2020 a

Torna la serie tv italiana in prima serata su Rai1 giovedì 1 ottobre. Alle 21,25 doppio appuntamento con la seconda stagione di "Nero a metà", con Claudio Amendola e Nicole Grimaudo protagonisti. La prossima settimana, giovedì 8 ottobre, ci saranno le ultime due puntate, poi dal 15 ottobre prenderà il via "Doc" con Luca Argentero. Nel primo episodio di giovedì 1 ottobre, intitolato "Promesse", Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco. Lo credono morto. Con l’arrivo di Alba scoprono che non è così. Partono subito le indagini per capire perché Nusco stava scappando e chi ha tentato di ucciderlo. Arrivano così alle prove che il cellulare di Nusco è stato hackerato, così come quelli di Malik e Carlo. La seconda puntata si intitola invece "L'amore e le sue conseguenze": un giovane di origini rumene viene trovato morto in una discarica. In un primo momento si pensa che a compiere il delitto sia stato il padre della fidanzata del ragazzo. Andando avanti si scopre invece che il decesso è avvenuto nell’ambito di un incontro di boxe clandestino, al quale il ragazzo aveva deciso di partecipare per poter mantenere il figlio in arrivo.

