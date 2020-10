Elettra Lamborghini, giallo sull'assenza della sorella Ginevra alle nozze: "Quelli che volevo c'erano tutti"

01 ottobre 2020 a

C'è una nota stonata nelle nozze sfarzosissime di Elettra Lamborghini con il dj producer Afrojack. Tra musica, abiti sexy della sposa, divertimento e fuochi d'artificio non è passata inosservata l'assenza di una delle sorelle della cantante, Ginevra. Al settimanale "Chi" Elettra ha sottolineato: "C'erano tutti quelli che volevo al mio fianco", lasciando dunque intendere che l'assenza non fosse affatto casuale. Le altre due sorelle, Lucrezia e Flaminia, erano le testimoni, il fratello Ferruccio in prima fila. Dal canto suo Ginevra ha inviato un messaggio social agli sposi: "Vi auguro il meglio, avrei voluto esserci anche io". In realtà sembra che la diatriba tra Elettra e Ginevra sia più che altro professionale. Quest'ultima infatti ha iniziato la carriera da cantante debuttando con il suo primo singolo: la regina del twerking pare che non abbia gradito questa scelta di "invadere" il suo campo.

