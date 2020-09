Stasera in tv, 1 ottobre, su Sky Uno le audizioni di X Factor 2020: la terza parte

01 ottobre 2020 a

Stasera in tv, giovedì 1 ottobre, terzo e ultimo appuntamento con le audizioni di X Factor 2020. Un’ultima e decisiva opportunità, per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria, per dimostrare il proprio talento e conquistare il passaggio al Bootcamp dello show di Sky Uno (ore 21,15).

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è anche l’ultima occasione per lavorare insieme, in un unico team: la prossima settimana, infatti, ognuno di loro conoscerà la categoria che gli è stata affidata per questa edizione e da allora sarà impegnato a costruire la propria squadra. Largo quindi all’ultima tranche di cantanti, come sempre accolti nel backstage da Alessandro Cattelan che si sbilancia e fa il tifo per gli artisti che più l’hanno colpito. Ci sono storie e perfomance che sorprendono, che commuovono, ma anche quelle che deludono. Chi riuscirà questa volta a conquistare i 3 sì necessari per continuare l’avventura di #XF2020?

