Mare Fuori, chi è Giacomo Giorgio l'interprete di Ciro Ricci nella fiction di Rai2

30 settembre 2020 a

Mare Fuori, la nuova fiction che sta andando in onda su Rai2, sta avendo un discreto successo. Tra gli attori più apprezzati dal pubblico c’è Giacomo Giorgio, che interpreta l’aspirante boss Ciro Ricci.

Giacomo ha 22 anni ed è nato a Napoli iniziando a recitare prestissimo. Frequenta la prima elementare ed è protagonista di uno spettacolo per il Teatro Comunale della città interpretando un piccolo Pulcinella. Quindi studia teatro prima a Napoli e poi a Milano. Inizia un percorso di studi sul Metodo Stanislavskij/Strasberg diretto da Michael Margotta che continua a portare avanti tutt'ora. Compiuto 17 anni, l’attore si trasferisce a Roma per lavorare a diversi progetti sul grande schermo. Viene scelto per il ruolo del pescatore in The Happy Prince, diretto da Rupert Everett, dove recita al fianco di Colin Firth. Poi continua la sua carriera cinematografica con Non c'è Campo, film del 2017 diretto da Federico Moccia. Nel 2018, invece, l’attore viene scelto per interpretare Mimì ne I bastardi di Pizzofalcone 2, mentre partecipa alla trasmissione radiofonica su Rai Radio 2 “Non è un paese per giovani” condotta da Giovanni Veronesi. Ora il successo con Mare Fuori.

