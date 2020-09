Temptation Island, colpo di scena: Anna lascia Gennaro I VIDEO

30 settembre 2020 a

Colpo di scena a Temptation Island; Anna e Gennaro si lasciano ed escono da soli nel corso della terza puntata del reality di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi.

Nonostante un secondo falò di confronto, la coppia non riesce a trovare un punto di incontro e si... scoppia mettendo così fine al loro rapporto. Anna va via perché "l'amore a volte non basta". Inutili i tentativi di Gennaro che le ha provate davvero tutte per non essere lasciato: " Se ne renderà conto nei prossimi mesi, quando non ci sarò più" dice dopo che la sua fidanzata gli ha girato le spalle.

