Grande Fratello Vip, confidenza hot di Pierpaolo Pretelli: "Elisabetta Gregoraci mi ha detto che vuole fare l'amore con me" | VIDEO

30 settembre 2020 a

a

a

"Voglio fare l'amore con te". Una vera e propria bomba quella sganciata da Pierpaolo Pretelli che a Matilde Brandi riferisce quello che gli avrebbe confidato Elisabetta Gregoraci durante una chiacchierata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nel "Cucurio" Matilde adempie al suo dovere in quanto ricettacolo delle confessioni sentimentali di Pierpaolo, oramai fortemente innamorato dell'ex moglie di Briatore. Il video della confessione.

Confidenza Pretelli a Brandi su Gregoraci

Il modello a questo punto sgancia così la bomba, anche se lo fa con circospezione per evitare che altri sentano le sue parole. Il suo labiale, mentre riporta quanto gli ha detto la donna, è però inconfondibile: “Voglio fare l’amore con te”. La ballerina esplode in un gesto di grande sorpresa ed eccitazione e Pretelli sembra davvero compiaciuto prima di scoppiare a ridere. "Ma sarà difficile che qualcosa accada nella casa sotto la luce dei riflettori", ha aggiunto ancora il modello, riferendosi a Elisabetta che gli ha riferito della situazione all'esterno. "Piano piano voglio portarla a non pensare più", è l'obiettivo finale di Pierpaolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.