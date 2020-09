Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Sei troppo geloso". I due ancora insieme in piscina | VIDEO

30 settembre 2020 a

Durante una discussione generale nella casa del Grande Fratello Vip, a tema sentimentale, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli iniziano a confrontarsi sui relativi atteggiamenti in tema di amore. In particolare la showgirl apostrofa il modello: “Si vede che sei geloso. Ma quale libertà, si vede che sei pesante…”. Pierpaolo cerca di difendersi, tra le risa: “Ma no, sono migliorato molto negli ultimi tempi". L'ex lady Briatore ammette di essere gelosa, anche perché i suoi uomini sono sempre stati gelosi. In particolare racconta di un ex ossessivo, che la chiamava molto di frequente. Ma lei stessa è solita controllare il telefono del suo compagno. Intanto i due fanno coppia sempre più spesso, rimanendo appartati pure in piscina.

Chiacchiere in piscina Gregoraci-Pratelli

Allo stesso tempo però la showgirl confida di avere l’abitudine di impostare lo stesso codice di sblocco del suo partner, come simbolo di fiducia reciproca. È tutta una questione di fiducia, racconta Elisabetta, che successivamente parlerà di un tradimento ai suoi danni con una sua amica intima, che l’ha fatta molto arrabbiare. Pierpaolo Pretelli, sardonico, quando Elisabetta rievoca i suoi uomini, tutti ferocemente gelosi, non riesce a non commentare: “Però te li vai a scegliere”. Vedremo quale sarà il prossimo: Pierpaolo aspetta fiducioso.

