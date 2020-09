Kid Lucky, su Rai Gulp arriva la nuova serie animata: dall'1 ottobre

Le avventure del famoso cowboy dei fumetti da bambino

Lucky Luke, il famoso cowboy nato dalla matita del fumettista belga Morris, arriva in tv in una nuovissima serie animata che per la prima volta racconta le sue avventure da bambino: "Kid Lucky". Prodotta da Dargaud Media e lo studio di animazione torinese Enanimation, in collaborazione con Rai Ragazzi, andrà in onda in prima tv su Rai Gulp (canale 42) da giovedì 1 ottobre, tutti i giorni alle ore 13.

La serie è ambientata sul finire del 1800, quando Kid Lucky ha solo una cosa in testa: crescere per diventare il più grande cowboy di tutto il Wild West. Ogni nuova avventura porterà Kid Lucky sempre più vicino al suo sogno di diventare un vero cowboy. Insieme ai suoi amici Lisette, Dopey, Joannie Molson, Little Cactus, Kid cercherà di domare cavalli selvaggi (qualche volta con successo), seguirà le orme dei grizzly, dormirà all’aperto e sfiderà Billy Bad con la sua fionda. Kid ha una mira straordinaria. In più, come suggerisce il suo nome, è un ragazzo estremamente fortunato.

