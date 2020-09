Elisabetta Gregoraci spiffera tutto sulle condizioni di Schumi: "Comunica solo con gli occhi"

30 settembre 2020 a

"Non parla, comunica solo con gli occhi". Queste le parole con le quali Elisabetta Gregoraci ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip delle condizioni di Michael Schumacher, rimasto gravemente ferito in un incidente con gli sci nel dicembre 2013. Da anni ormai c'è il massimo riserbo sul suo stato di salute, ma la showgirl dalla casa più spiata d'Italia ha raccontato il retroscena. "La moglie ha allestito un ospedale in casa", ha affermato davanti agli altri inquilini. Schumacher attualmente si trova in una villa a Maiorca. "Solo tre persone possono andarlo a trovare - ha aggiunto ancora la Gregoraci - e io so chi sono". Tra queste c'è anche Jean Todt, che non ha mai rivelato nulla sulle condizioni dell'ex pilota, proprio per rispetto della volontà della famiglia del tedesco. Evidentemente le confidenze sono sfuggite un po' di mano all'ex lady Briatore.

