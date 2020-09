Lory Del Santo a Pomeriggio5: "Massimiliano Morra ha una finta fidanzata". E subito arriva la replica | VIDEO

30 settembre 2020 a

Rivelazioni clamorose di Lory Del Santo durante la puntata di mercoledì 30 settembre di "Pomeriggio5", lo show di Canale5 condotto da Barbara D'Urso. L'attrice e ora regista ha parlato infatti dell'agenzia che cura gli interessi dei vari Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Gabriel Garko.

Da qui il retroscena: secondo Lory Del Santo Massimiliano Morra, concorrente al Grande Fratello Vip, avrebbe il terrore di stare insieme a una donna, tanto che l'attuale fidanzamento con Dalila Mucedero sarebbe assolutamente falso. Subito la frase ha scatenato la risposta via social della diretta interessata, che ha accusato l'ex soubrette del Drive In di "fare simili dichiarazioni solo per ottenere un po' di visibilità". Chi avrà ragione?

