Stasera in tv, 30 settembre, su Tv8 il film "The Eagle": la trama

Stasera in tv, 30 settembre, su Tv8 va in onda il film "The Eagle" (ore 21,30). Pellicola d'avventura del 2011, regia di Kevin Macdonald, nel cast ci sono Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong, Tahar Rahim, Douglas Henshall, Denis O'Hare, Istva'n GÖz, Zsolt La'szlò, Luka'cs Bicskey, Bence GerÖ, Paul Ritter, Julian Lewis Jones, Alada'r Laklo'th, Marcell Miklo's e Ba'lint Magyar

La trama: 135 DC, 15 anni dopo che la Nona Legione e' sparita tra le montagne della Scozia. A Marcus Aquila (Channing Tatum) viene affidato il compito di scoprire cosa sia realmente accaduto di quella spedizione. Suo padre era il comandante della legione sparita nel nulla e, scoprendo il destino che colpì il coraggioso padre, Marcus spera di riabilitarne l'immagine e la reputazione. Attraversare il Vallo di Adriano e gli altopiani traditori della Caledonia non sarà facile, considerando che l'unico compagno di viaggio di Marcus sarà Esca (Jamie Bell), il suo schiavo britannico. In questo percorso, Marcus avrà l'occasione di mettersi in pace con la memoria del padre e di confrontarsi con le tribu' selvagge di quelle terre per cercare di recuperare il prezioso vessillo d'oro della legione perduta: l'Aquila del Nord.

