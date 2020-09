Stasera in tv, 30 settembre, su Iris il film "Ocean's Twelve": la trama

30 settembre 2020 a

Stasera in tv, 30 settembre, su Iris va in onda il film "Ocean's Twelve" (ore 21). Commedia americana del 2004, regia di Steven Soderbergh, nel cast ci sono George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Casey Affleck, Scott Caan, Vincent Cassel, Don Cheadle, Bernie Mac, Catherine Zeta-Jones e Martina Stella

La trama: un altro colpo per Danny Ocean e la sua squadra. Questa volta l'impresa è piu' ambiziosa e la squadra dovrà portare a termine tre colpi in tre città diverse in europa, mentre Benedict il cui casino' era stato ripulito nel film precedente, cerca di vendicarsi.

