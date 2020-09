Stasera in tv, 30 settembre, su La7 c'è Atlantide dedicata a Papa Francesco: ospiti e anticipazioni

30 settembre 2020 a

La puntata di Atlantide di questa sera in tv, mercoledì 30 settembre, ha come titolo Fuori i mercanti dal tempio. L’appuntamento è su La7, in prima serata, alle 21.15, con Andrea Purgatori alla conduzione.

La puntata si occuperà di Papa Francescoe della Santa Sede dilaniata da faide e sospetti. Prevista la partecipazione di padre Antonio Spadaro, direttore della rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica. Interviene il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, col direttore dell’Espresso Marco Damilano e con Emiliano Fittipaldi, che da anni con le sue inchieste ha messo a nudo la sordida battaglia che si svolge all’interno delle Mura Leonine. Alla fine del talk di approfondimento, va in onda il documentario La rivoluzione di Papa Francesco che racconta la vita di Bergoglio dall’infanzia in Argentina fino alla sua elezione.

