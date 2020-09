Balotelli, è già finita con Alessia Messina? Lui scrive: "Sono single da 3 anni". Ma lei pubblica le chat con Mario

30 settembre 2020 a

Altro che fidanzato. Non solo la carriera di Mario Balotelli non conosce pace, ma nemmeno la sua vita privata. Se soltanto una settimana fa aveva dichiarato di essere felice e fidanzato con l'ex corteggiatrice di "Uomini e donne", Alessia Messina, negli ultimi giorni tra i due è andata in scena una spiacevole battaglia social, nella quale - oggettivamente - ad avere la peggio è stato proprio l'ex attaccante della Nazionale. Tutto è nato per il fatto che SuperMario si sia fatto beccare con un'altra, con lei che sui social scrive di non voler più sentire parlare di "quel personaggio". Da qui l'ira di Mario, che scrive nelle storie: "Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p****. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”. Il battibecco non finisce qui, con Alessia che replica pubblicando la chat con lo stesso Balotelli: "Tu vedrai il vero Mario, Alessia”. Per poi aggiungere: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata".

