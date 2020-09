Stasera in tv, 30 settembre, su Rai Move il film Hotel Gagarin: la trama

30 settembre 2020 a

Stasera in tv, 30 settembre, su Rai Movie va in onda il film "Hotel Gagarin" (ore 21,10). Commedia italiana del 2018, regia di Simone Spada, nel cast ci sono Barbora Bobulova, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Caterina Shulha e Silvia D'Amico.

La trama: cinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all'hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un'occasione indimenticabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza e la felicità perdute.

