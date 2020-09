Stasera in tv 30 settembre, in seconda serata su Rete4 il thriller "The life of David Gale": cast e trama

30 settembre 2020 a

Dramma, denuncia e thriller nel film in seconda serata su Rete4 mercoledì 30 settembre. Alle 23,40 andrà in onda "The life of David Gale", per la regia di Alan Parker. La trama vede come protagonista David Gale, interpretato da Kevin Spacey, docente di filosofia all'università del Texas, nonché fervente attivista per l'abolizione della pena capitale, che si ritrova, in seguito a tragiche circostanze, nel braccio della morte con una condanna per stupro e omicidio dell'amica Costance. A pochi giorni dall'esecuzione Gale viene intervistato dalla giornalista Bitsey Bloom (Kate Winslet). La donna, profondamente scettica riguardo alla professione di innocenza di Gale, fa il suo arrivo alla prigione. Bitsey non può nemmeno immaginare che, di lì a poco, si ritroverà per le mani una storia che ha dell'incredibile. In bilico tra dramma, denuncia e thriller il film sorprende con un finale davvero inaspettato. Nel cast anche Jim Beaver, Cleo King, Matt Craven, Gabriel Mann, Laura Linney, Constance Jones, Lee Ritchey, Brandy Little e Cindy Waite.

