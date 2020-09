Grande Fratello Vip, doccia bollente per Franceska Pepe. Fisico da urlo e con gli altri inquilini il clima è più sereno | VIDEO

30 settembre 2020 a

Franceska Pepe creerà anche tanto scompiglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma di certo il suo fisico fa impazzire i social e gli appassionati del reality. L'ultima doccia all'interno della casa è stata un trionfo di sensualità, con l'esaltazione delle curve dell'influencer e modella, tutte al punto giusto. Per le liti con gli altri concorrenti, si può anche attendere.

Doccia hot Franceska Pepe

Intanto Myriam Catania sembra voler essere più conciliante rispetto ai giorni passati nei confronti di Franceska. L'attrice le dà il buongiorno: "Stai facendo la brava?", le dice con tono ironico. La modella risponde tra le risate, assicurandole che si sta comportando bene con il resto del gruppo. "Sono felice, spero che tu stia bene e che non pianga", le risponde Myriam raccontando alla compagna d'avventura la sua routine nel Cucurio. Myriam prova a coinvolgere anche Tommaso Zorzi che però non sembra intenzionato a intavolare una conversazione con Franceska: "Uno non è obbligato ad andar d'accordo con tutti", dice ribadendo l'incompatibilità di carattere con la modella.

