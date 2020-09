Helen Reddy morta, ha cantato il femminismo diventandone icona

30 settembre 2020 a

La cantante e attrice australiana Helen Reddy, famosa grazie a "I am Woman", canzone diventata simbolo del femminismo, è morta ieri pomeriggio a Los Angeles all’età di all’età di 78 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dai figli con un comunicato sulla pagina Facebook dedicata ai fans: "Era una madre, nonna e una donna meravigliosa. I nostri cuori sono spezzati. Ci consoliamo sapendo che la sua voce vivrà per sempre".

Era nata a Melbourne, in Australia, il 25 ottobre 1941 e a metà degli anni ’60 si era trasferita negli Usa intraprendendo la carriera di cantante. Nel 1971 Ray Burton scrisse per lei "I am Woman": la canzone divenne un successo l’anno successivo ripubblicata nell’omonimo album, conquistando la prima posizione nella Billboard Hot 100 nel 1972 e vincendo un Grammy Award nel 1973 nella categoria "miglior interpretazione pop vocale femminile". Il brano divenne ben presto una bandiera per il movimento di liberazione delle donne. Tra il 1973 e il 1981 Reddy ha pubblicato una dozzina di album. Tra le canzoni di maggior successo spiccano "Delta Dawn" (numero 1 nella classifica Billboard Hot 100), "Leave Me Alone" (numero 3) e "Angie Baby" (numero 1). Si stima che Reddy abbia venduto oltre quindici milioni di dischi. Reddy è stata anche attrice al cinema, in tv e in teatro. Ha recitato in "Airport ’75" ottenendo una nomination al Golden Globe per la migliore debuttante. Tra gli altri film è apparsa in "Elliot, il drago invisibile".

