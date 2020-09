Stasera in tv 30 settembre, in seconda serata su Italia1 c'è "Disconnessi on the road": le anticipazioni

30 settembre 2020 a

Appuntamento con il viaggio in seconda serata mercoledì 30 settembre su Italia1. A partire dalle 23,40 infatti andrà in onda "Disconnessi on the road", alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto. Ad accompagnarci in questo viaggio sono i tre giovani volti della tv Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Nella seconda puntata i tre protagonisti si ritroveranno insieme a Napoli, città da cui partirà il loro nuovo tour a bordo di un pulmino vintage. Le tappe del loro viaggio sono, come sempre, ricche di fascino. Tra queste c’è Capaccio Paestum, cittadina che ospita un’affascinante area archeologica affacciata su un ampio litorale, meta ideale per gli amanti delle immersioni. I tre amici proseguono il cammino alla scoperta dell’incantevole Villa D’Ayala Valva, i cui giardini risultano essere tra i più belli d’Italia. Infine la visita del suggestivo Sentiero degli Innamorati di Ascea Marina, nel Cilento: un percorso di trekking noto per saper regalare ai suoi avventori una vista unica sul mare e sul paesaggio circostante. Nel corso della puntata Ciavarro, Di Benedetto e Salemi si cimenteranno in tante attività, spaziando da quelle più spirituali a quelle legate all’avventura, e non mancheranno piacevoli incontri a sorpresa. Gli hashtagufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e #disconnessiontheroad.

