Uomini e Donne, Davide tra Beatrice e Selene: pomeriggio caldo

A Uomini e Donne - storica trasmissione pomeridiana di Canale5 - il tronista Davide Donadei continua a portare in esterna varie corteggiatrici sperando di trovare la ragazza giusta con cui lasciare lo studio di Maria De Filppi e costruire una storia importante.

Beatrice non nasconde il proprio fastidio nei confronti di Davide Donadei che ha deciso di andare a riprendere Selene. “Io sono molto infastidita e non mi piace che tu vada dietro a Selene che non ti ha dimostrato nulla. Non sto facendo nessun teatrino, vado via e non venire a rincorrermi”, annuncia Beatrice in studio dopo aver visto l’esterna in cui si era lasciata andare anche alle lacrime.

