Stasera in tv 30 settembre, in seconda serata su Rai2 la commedia "Nati stanchi": cast e trama

Commedia italiana in seconda serata su Rai2 mercoledì 30 settembre. Dopo lo show comico con Valerio Lundini "Una pezza di Lundini", andrà in onda infatti il film "Nati stanchi", con Ficarra e Picone protagonisti per la regia di Dominick Tambasco. La storia è ambientata in una Sicilia classicamente ritratta negli stereotipi più semplici, in cui i due scansafatiche trentenni Salvo e Valentino (Salvo Ficarra e Valentino Picone) fingono di cercare lavoro, partecipando a tutti i concorsi possibili e fingono di volersi sposare con le loro eterne fidanzate. In realtà sperano che il loro limbo di spensieratezza duri per sempre. Un giorno tutto cambia: a Milano per un concorso da bibliotecario vengono scambiati per mafiosi e inseguiti dalla polizia, vincono il concorso e si ritrovano a due passi dall'altare. Ci vorrebbe un miracolo per toglierli dai guai. Colonna sonora dei Tinturia.

