Grande fratello Vip, Elisabetta Gregoraci accusa Briatore: "Il giorno del funerale di mia madre lui andò in discoteca" | VIDEO

Elisabetta Gregoraci è un fiume in piena nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl infatti ha raccontato diversi aneddoti sulla sua vita matrimoniale con l'ex marito Flavio Briatore, aprendosi non poco soprattutto con Patrizia De Blanck: "Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male”, ammette con un filo di voce. "Quando è morta mia madre - ha detto - il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto. Quella cosa non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino". "Gli ho dato la mia giovinezza e un figlio", ha aggiunto.

Gregoraci racconta i motivi della storia finita con Briatore

Elisabetta poi parla pure del "triangolo" vissuto con lo stesso Briatore e Naomi Campbell: "Eravamo fidanzati da un mese e Flavio mi invita nel suo resort in Kenya. Qui trovo un harem di donne, tra cui anche Naomi", ha spiegato ancora la showgirl. Naomi si scatenò a Capodanno, quando alla mezzanotte Flavio le diede un bacio come da tradizione. Fu un vero disastro: la donna iniziò a urlare, distrusse tutto, e le due donne discussero animatamente. Briatore e la Gregoraci non poterono fare altro che mandarla via. "Dopo 15 giorni mi ha chiamato e mi ha chiesto scusa", ha chiarito Elisabetta.

