Temptation Island, stasera 30 settembre la terza puntata su Canale5. Le anticipazioni

Atteso il falò tra Gennaro - che voleva inizialmente uscire da solo - e Anna

30 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 30 settembre in prima serata, su Canale5 andrà in onda la terza puntata di Temtpation Island (ore 21,20). Alessia Marcuzzi prosegue il viaggio nei sentimenti con le coppie.

Nel villaggio sono ancora cinque le coppie che stanno cercando di capire a che punto è il loro legame, il loro amore: Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Francesca e Salvo appena sbarcati sull'isola. Gennaro dopo aver detto “esco da solo” alla fine della scorsa puntata ha un ripensamento e esprime il desiderio di continuare la sua storia d’amore con Anna e per questo richiede un falò straordinario. Lei lo incontrerà nuovamente? Accetterà di rimettersi in gioco e sentire le ragioni del cuore?.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.