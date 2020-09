Piero Chiambretti a "Chi". "Paola Ferrari contro Diletta Leotta? Bellezza ok, ma ci vuole anche cervello"

30 settembre 2020 a

La rivalità tra Paola Ferrari e Diletta Leotta (più che altro della giornalista Rai contro la conduttrice Dazn accusata di andare avanti solo grazie alle sue forme) continua a far discutere. Ne ha parlato anche Piero Chiambretti, neo conduttore di "Tiki taka" in una intervista rilasciata al settimanale "Chi". "E' un tema interessante - ha ammesso -. Fra la Ferrari e la Leotta scelgo entrambe perché ci vuole sempre il dritto e il rovescio, la bellezza e la competenza. Mi troverei bene con entrambe ma sarei diverso con l’una o con l’altra, sono figure lontane. Ma la tv è un mondo democratico dove possono lavorare tutti, anche io. Francesca Barra e Francesca Brienza non sono donne in vetrina ma due giornaliste? Credo che la bellezza sia un dono, ma ci vuole anche cervello, che è tondo come la palla”. Insomma, stavolta Piero Chiambretti sceglie la linea cerchiobottista senza schierarsi, né da una parte né dall'altra. Vedremo se seguirà questa linea per tutta la stagione.

