Stasera in tv, 30 settembre, su Rai4 il film After Earth: la trama

30 settembre 2020 a

Stasera in tv, 30 settembre, su Rai4 va in onda il film "After Earth - Dopo la fine del mondo" (ore 21,20). Pellicola americana di fantascienza, regia di Night Shyamalan, nel cast ci sono Will Smith, Jaden Smith, ZoË Kravitz, Sophie Okonedo, Isabelle Fuhrman, David Denman, Lincoln Lewis, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan e Chris Geere.

La trama: un millennio d'anni dopo che la Terra e' stata colpita dai cataclismi che hanno costretto il genere umano a trasferirsi sul pianeta Nova Prime, il generale Cypher Raige (Will Smith) rientra a casa dopo una lunga missione ed e' pronto a far da padre al figlio tredicenne Kitai (Jaden Smith). Mentre si trovano a bordo della loro astronave, Cypher e Kitai vengono colpiti da una tempesta di asteroidi che li fa precipitare sulla Terra, divenuta nel frattempo molto selvaggia e pericolosa. Poiche' Cypher e' gravemente ferito e non puo' lasciare l'abitacolo, Kitai si avventura in un territorio ostile per ritrovare il loro razzo d'emergenza, andato disperso.

