Belen Rodriguez, lo scatto in costume infiamma il web: la scollatura è mozzafiato

Non c'è niente da fare. Ogni scatto social di Belen Rodriguez infiamma il web e i followers dell'argentina. Stavolta è successo per lo shooting in costume pubblicato su Instagram, dove la conduttrice di Tu Si Que Vales ha messo in evidenza sia il nuovo costume che soprattutto una scollatura da brivido, che ha scatenato i fan con like a raffica e commenti entusiasti.

La nuova collezione dunque è partita decisamente con il piede giusto e la showgirl sembra essere la donna giusta per portare in alto la nuova linea di costumi. Le forme sono sempre esplosive e la carica di sensualità di Belen Rodriguez è sempre altissima. Nonostante una vita privata turbolenta tra la separazione con Stefano De Martino e il nuovo flirt con l'hairstylist Antonino Spinalbese, per quanto riguarda la carriera professionale Belen non conosce cali di popolarità.

