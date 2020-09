Stasera in tv, 30 settembre, su Rai3 c'è Chi l'ha visto? Le anticipazioni

30 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 30 settembre, su Rai3 torna l'appuntamento Chi l'ha visto? (ore 21,20). Alla conduzione sempre Federica Sciarelli.

Netflix, torna The Crown: il 15 novembre la quarta stagione con Lady D

Oggi è il giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini, il procuratore ha chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina. Per la trasmissione sarà un modo per tornare a occuparsi del caso che riguarda più la cronaca che le sparizioni. Anche il secondo tema della serata è più vicino alla cronaca pura, visto che si parlerà di Roberta Ragusa e del matrimonio tra il marito e la ex babysitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.