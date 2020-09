Stasera in tv, 30 settembre, su Rai2 la fiction Mare Fuori: trama e anticipazioni

30 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 30 settembre, su Rai2 torna la fiction "Mare Fuori " (ore 21,20) con la seconda puntata e altri due episodi.

Stasera in tv, 30 settembre, su Rai1 c'è "Ulisse": la protagonista è Elisabetta II

La trama delle puntate "Ogni famiglia ha le sue regole" e "Chi trova un amico trova un tesoro" Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) si ritrovano in situazioni che mai avrebbero pensato di affrontare, mentre nell’Istituto arriva una nuova detenuta: Naditza, che si è fatta arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarsi, in cambio di soldi, con un cugino di venti anni più vecchio...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.