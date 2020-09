Netflix, torna The Crown: il 15 novembre la quarta stagione con Lady D

30 settembre 2020 a

È quasi finita l’attesa: il 15 novembre approderà su Netflix la quarta stagione The Crown. E sarà finalmente il momento di vedere sullo schermo la principessa Diana. A vestire i panni di Lady D Emma Corrin. Arriva anche nella serie tv Gillian Anderson, nel ruolo di Margaret Tatcher. Ispirato dalla pluripremiata opera teatrale ’The Audiencè, The Crown racconta la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta tra il suo io privato e pubblico. La serie si concentra sugli intrighi personali, le storie d’amore e le rivalità politiche dietro i grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. La serie non riguarda semplicemente la monarchia, ma parla di un impero in declino, un mondo in disordine e l’alba di una nuova era.

La quarta stagione della serie scritta da Peter Morgan vede la partecipazione di Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo, mentre Josh O'Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, con Tom Byrne che veste i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten. ctr 291730 Set 2020

