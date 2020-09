Gf Vip 5, Adriana Volpe contro Antonella Elia: "L'amicizia è una cosa seria" | Video

29 settembre 2020 a

«L’amicizia è una cosa seria, ma va coltivata con un pò di fosforo». Adriana Volpe all’attacco di Antonella Elia: dopo la travagliata convivenza delle due alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, caratterizzata da litigi e riappacificazioni, la conduttrice ha ora, in un video su Instagram, contestato punto per punto l’intervista rilasciata da Antonella Elia ad un settimanale.

Nell’intervista, l’ex valletta di Mike Bongiorno (e quest’anno opinionista dell’edizione 2020 del GfVip) ha infatti definito l’amicizia con la Volpe ’fasulla', sostenendo di averle scritto dei messaggi dopo la fine della trasmissione caduti nel vuoto. «Io la chat ce l’ho - attacca la Volpe mostrando il proprio smartphone- e le ho risposto, non solo per iscritto ma anche vocalmente». La Volpe prosegue, contestando anche le affermazioni di Antonella Elia circa un invito ad uscire che non avrebbe trovato seguito presso la conduttrice. «Le ho scritto ’Ciao Antonella, ci vediamo la prossima settimana?’», dice la Volpe mostrando il cellulare. «L’amicizia è una cosa seria e non fasulla», aggiunge infine la Volpe « lasciando comunque una ’porta aperta' ad una riconciliazione con la Elia: <<Puoi sempre recuperare -dice la showgirl- come io spero di recuperare con te>>.

