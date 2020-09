Stasera in tv 29 settembre, su Nove il film I magnifici sette. La trama

29 settembre 2020 a

Stasera in tv 29 settembre, sul canale Nove a partire dalle ore 21.25 è in programma il film dal titolo I magnifici sette. Western del 2016, produzione americana, regia di Antoine Fuqua. Nel cast Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-Hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard, Cam Gigandet, Matt Bomer, Haley Bennett, Luke Grimes. Il magnate Bogue controlla la città di Rose Creek. I residenti sono costretti a subire pesanti soprusi e vessazioni, ma ottengono l'insperato aiuto di sette fuorilegge, giocatori d'azzardo e mercenari che si ritrovano a lottare per qualcosa che stavolta va ben oltre il semplice denaro.



