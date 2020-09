Stasera in tv 29 settembre, su Rai 4 in seconda serata il film Fredda è la notte. La trama

29 settembre 2020 a

Fredda è la notte è il titolo del film in programma stasera in tv, 29 settembre, in seconda serata su Rai 4. E' un thriller del 2013, produzione americana. Regia a cura di Tze Chun. Nel cast Alice Eve, Bryan Cranston, Logan Marshall-Green, Ursula Parker, Leo Fitzpatrick, Erin Cummings, Robin Taylor, Sarah Sokolovic. La trama. La proprietaria di un motel viene presa in ostaggio con la figlia da un criminale che sta cercando di recuperare soldi da un poliziotto corrotto. Ma ognuno dei protagonisti perderà il controllo delle proprie azioni, provocando una lunga scia di cadaveri durante una disperata lotta per la vita.

