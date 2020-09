Stasera in tv 29 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Broken City. La trama

29 settembre 2020 a

Stasera in tv, 29 settembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo Broken City, inizio alle ore 23.10. Produzione americana del 2013, thriller, vede alla regia Allen Hughes. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chandler, Natalie Martinez, Alona Tal, Justin Chambers, Griffin Dunne. La trama: Billy Taggart è stato costretto a lasciare la polizia di New York a causa di un discutibile scandalo. Si è reinventato detective privato, ma sette anni dopo il sindaco che aveva decretato la fine della su carriera, lo assume per indagare sulla presunta infedeltà della moglie. Quando l'amante della donna viene trovato morto le cose si complicano.

