Stasera in tv 29 settembre, su Rai Premium in seconda serata Una villa per due. La trama

Una villa per due è il titolo dell'episodio di Purché finisca bene che propone stasera in tv, 29 settembre, Rai Premium in seconda serata (inizio alle ore 23). La trama. Daniele sta facendo costruire sul lago una casa per la sua amata madre, Marion. Il giorno in cui va in cantiere per prendere definitivamente in consegna l'edificio, il costruttore è costretto a rivelargli la verità: la villa non è pronta per via di problemi con i fornitori e a causa delle ostruzioni dell'assessora Marisa. Quello che non sa è che Daniele e Marisa in passato hanno avuto una storia d'amore, amore che i due covano ancora in segreto. Nel cast Neri Marcoré, Giuliana Lojodice, Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro.





