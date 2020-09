Stasera in tv 29 settembre, Un'estate a Maiorca è il film di Rai Premium. La trama

29 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 29 settembre su Rai Premium è in programma il film dal titolo Un'estate a Maiorca, inizio annunciato alle ore 21.20. Genere sentimentale, realizzato nel 2018, produzione tedesca. La regia è a cura di Florian Gartner, mentre nel cast troviamo Katharina Muller-Elmau, Christoph M. Ohrt, Gregory B. Waldis, Lucia Peraza Rios. La trama. Nico è un tedesco separato ormai da anni e decide di trasferirsi a Maiorca per gestire un ristorante insieme alla sua nuova compagna. Sull'isola arriva da Berlino l'ormai ex moglie per formalizzare il divorzio. Ma niente va come era previsto e tutti gli equilibri vengono improvvisamente sconvolti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.