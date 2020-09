Porta a Porta, stasera 29 settembre i governatori Zaia e De Luca ospiti di Bruno Vespa. Le anticipazioni

29 settembre 2020 a

E' una puntata sicuramente interessante quella di Porta a Porta di stasera 29 settembre. Su Rai 1 gli annunciati ospiti di Bruno Vespa sono due governatori appena rieletti: il leghista Luca Zaia, presidente del Veneto, e il democratico Vincenzo De Luca, che guida la Campania. Sarà l'occasione per capire quali sono i progetti dei due governatori per le loro regioni, ma anche le posizioni politiche in un momento particolarmente delicato e come stanno affrontando la seconda ondata di Coronavirus che vede i loro territori tra quelli che stanno facendo registrare il numero più alto di nuovi contagi. Cosa pensano di fare per contenere il virus?

