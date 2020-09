Stasera in tv 29 settembre, su Cielo in seconda serata il film Lo sguardo dell'altro. La trama

29 settembre 2020 a

a

a

E' Lo sguardo dell'altro il film in programma stasera in tv, 29 settembre, in seconda serata sul canale Cielo, inizio ore 23.10. Genere drammatico, produzione spagnola del 1998. La regia è di Vincente Aranda, mentre nel cast troviamo Laura Morante, Miguel Bosé, José Coronado. La trama. Begonia annota sul suo diario i rapporti avuti con gli uomini. Daniel, adolescente tenero e spaesato, riesce a strapparle il consenso al matrimonio ma prima delle nozze la donna viene stuprata e poi scopre di essere incinta. Begonia vuole vendicarsi, ma i suoi problemi sono soltanto all'inizio anche perché il giovane marito decide di lasciarla. E intanto c'è il bimbo.

