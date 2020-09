Stasera in tv 29 settembre, su Cielo il film Cuban fury. La trama

29 settembre 2020 a

Stasera in tv 29 settembre, su Cielo è in programma il film dal titolo Cuban fury, inizio alle ore 21.15. Commedia inglese del 2014, vede alla regia James Griffiths. Del cast invece fanno parte Nick Frost, Rashida Jones, Chris O'Dowd, Olivia Colman, Ian McShane. La trama, E' il 1987 e il tredicenne Bruce Garrett, grande talento del ballo, si sta preparando per i campionati juniores di salsa. Un episodio di bullismo lo priva della fiducia e cambia il corso della sua vita. 22 anni dopo è un uomo fuori forma, intrappolato in una spirale di autocommiserazione e repressione. Ma è costretto ad una vera e propria sfida con un suo collega e con se stesso per cercare di conquistare Julia.

